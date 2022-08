Vite l'eau monte!

Trouvez des matériaux sur l'île et commencez la construction de votre radeau de survie et essayez de survivre le plus longtemps.

Pensez aussi à la récolte de coquillages, en mer ils valent de l'or.

