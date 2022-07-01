Битва Богинь - Android Role Playing Game

Континент Валар - это место, где люди живут и работают в мире и счастье. Однако появление Первородного Кристалла заставило все силы прийти в движение. Прежний покой был нарушен, континент погрузился в войну настолько жестокую, что даже богам не осталось выбора, кроме как присоединиться к ней.

В этом хаотичном мире, кто вознесётся, а кто падёт? Наш избранный воин, пришло твоё время написать историю!

——особенности——

[Создай связь со своими Богинями]

На пути к спасению мира встречай Богинь всех мастей и укрепляй с ними связь! Кто твой друг, а кто твой враг? Решай сам!

[Призыв и сражение с Богинями].

Призывай богинь из разных пространств! Узнай их истории и навыки, чтобы сформировать свою сильную команду!

[Успокой себя в Раю]

Нет ничего лучше уютного дома в этом хаотичном мире. Воин, пожалуйста, хорошо отдохни, наберись сил для большего толчка!

[Испытай свою силу в Подземельях]

Сколько битв впереди? Никто не знает, просто смело иди вперёд, чтобы преодолеть предел!

Developer: era.ru

Google Play ID: com.goddesslegend.ru

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