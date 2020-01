GitMiner - Tool for Advanced Content Search on Github

How To Install GitMiner :

UnkL4b __ Automatic search for Github ((OO)) ▄████ ██▓▄▄▄█████▓ ███▄ ▄███▓ ██▓ ███▄ █ ▓█████ ██▀███ \__/ ██▒ ▀█▒▓██▒▓ ██▒ ▓▒▓██▒▀█▀ ██▒▓██▒ ██ ▀█ █ ▓█ ▀ ▓██ ▒ ██▒ OO |^| ▒██░▄▄▄░▒██▒▒ ▓██░ ▒░▓██ ▓██░▒██▒▓██ ▀█ ██▒▒███ ▓██ ░▄█ ▒ oOo | | ░▓█ ██▓░██░░ ▓██▓ ░ ▒██ ▒██ ░██░▓██▒ ▐▌██▒▒▓█ ▄ ▒██▀▀█▄ OoO | | ░▒▓███▀▒░██░ ▒██▒ ░ ▒██▒ ░██▒░██░▒██░ ▓██░░▒████▒░██▓ ▒██▒ /oOo | |___░▒___▒_░▓____▒_░░___░_▒░___░__░░▓__░_▒░___▒_▒_░░_▒░_░░_▒▓_░▒▓░_/ / \______░___░__▒_░____░____░__░______░_▒_░░_░░___░_▒░_░_░__░__░▒_░_▒░__/ v2.0 ░ ░ ░ ▒ ░ ░ ░ ░ ▒ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ -> github.com/UnkL4b -> unkl4b.github.io +---------------------[WARNING]---------------------+ | DEVELOPERS ASSUME NO LIABILITY AND ARE NOT | | RESPONSIBLE FOR ANY MISUSE OR DAMAGE CAUSED BY | | THIS PROGRAM | +---------------------------------------------------+ [-h] [-q 'filename:shadow path:etc'] [-m wordpress] [-o result.txt] [-r '/^\s*.*?;?\s*$/gm'] [-c _octo=GH1.1.2098292984896.153133829439; _ga=GA1.2.36424941.153192375318; user_session=oZIxL2_ajeDplJSndfl37ddaLAEsR2l7myXiiI53STrfhqnaN; __Host-user_session_same_site=oXZxv9_ajeDplV0gAEsmyXiiI53STrfhDN; logged_in=yes; dotcom_user=unkl4b; tz=America%2FSao_Paulo; has_recent_activity=1; _gh_sess=MmxxOXBKQ1RId3NOVGpGcG54aEVnT1o0dGhxdGdzWVpySnFRd1dVYUk5TFZpZXFuTWxOdW1FK1IyM0pONjlzQWtZM2xtaFR3ZDdxlGMCsrWnBIdnhUN0tjVUtMYU1GeG5Pbm5DMThuWUFETnZjcllGOUNkRGUwNUtKOVJTaGR5eUJYamhWRE5XRnMWZZN3Y3dlpFNDZXL1NWUEN4c093RFhQd3RJQ1NBdmhrVDE3VVNiUFF3dHBycC9FeDZ3cFVXV0ZBdXZieUY5WDRlOE9ZSG5sNmRHUmllcmk0Up1MTcyTXZrN1RHYmJSdz09--434afdd652b37745f995ab55fc83] optional arguments: -h, --help show this help message and exit -q 'filename:shadow path:etc', --query 'filename:shadow path:etc' Specify search term -m wordpress, --module wordpress Specify the search module -o result.txt, --output result.txt Specify the output file where it will be saved -r '/^\s*(.*?);?\s*$/gm', --regex '/^\s*(.*?);?\s*$/gm' Set regex to search in file -c _octo=GH1.1.2098292984896.153133829439; _ga=GA1.2.36424941.153192375318; user_session=oZIxL2_ajeDplJSndfl37ddaLAEsR2l7myXiiI53STrfhqnaN; __Host-user_session_same_site=oXZxv9_ajeDplV0gAEsmyXiiI53STrfhDN; logged_in=yes; dotcom_user=unkl4b; tz=America%2FSao_Paulo; has_recent_activity=1; _gh_sess=MmxxOXBKQ1RId3NOVGpGcG54aEVnT1o0dGhxdGdzWVpySnFRd1dVYUk5TFZpZXFuTWxOdW1FK1IyM0pONjlzQWtZM2xtaFR3ZDdxlGMCsrWnBIdnhUN0tjVUtMYU1GeG5Pbm5DMThuWUFETnZjcllGOUNkRGUwNUtKOVJTaGR5eUJYamhWRE5XRnMWZZN3Y3dlpFNDZXL1NWUEN4c093RFhQd3RJQ1NBdmhrVDE3VVNiUFF3dHBycC9FeDZ3cFVXV0ZBdXZieUY5WDRlOE9ZSG5sNmRHUmllcmk0Up1MTcyTXZrN1RHYmJSdz09--434afdd652b37745f995ab55fc83, --cookie _octo=GH1.1.2098292984896.153133829439; _ga=GA1.2.36424941.153192375318; user_session=oZIxL2_ajeDplJSndfl37ddaLAEsR2l7myXiiI53STrfhqnaN; __Host-user_session_same_site=oXZxv9_ajeDplV0gAEsmyXiiI53STrfhDN; logged_in=yes; dotcom_user=unkl4b; tz=America%2FSao_Paulo; has_recent_activity=1; _gh_sess=MmxxOXBKQ1RId3NOVGpGcG54aEVnT1o0dGhxdGdzWVpySnFRd1dVYUk5TFZpZXFuTWxOdW1FK1IyM0pONjlzQWtZM2xtaFR3ZDdxlGMCsrWnBIdnhUN0tjVUtMYU1GeG5Pbm5DMThuWUFETnZjcllGOUNkRGUwNUtKOVJTaGR5eUJYamhWRE5XRnMWZZN3Y3dlpFNDZXL1NWUEN4c093RFhQd3RJQ1NBdmhrVDE3VVNiUFF3dHBycC9FeDZ3cFVXV0ZBdXZieUY5WDRlOE9ZSG5sNmRHUmllcmk0Up1MTcyTXZrN1RHYmJSdz09--434afdd652b37745f995ab55fc83 Specify the cookie for your github