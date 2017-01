Spooftooph - Automated Tool For Spoofing or Cloning Bluetooth Devices

Spooftooph is an amazing tool designed to automate spoofing or cloning Bluetooth information (Name, Class, and Address). Spoofing the Bluetooth information is useful for many purposes such as hiding a Bluetooth device in a plain site, accessing protected information, and observation.Here are it's features:To modify the Bluetooth adapter, spooftooth must be run with root privileges.root@test: spooftooph -i hci0 -n new_name -a 00:11:22:33:44:55 -c 0x1c010croot@test: spooftooph -i hci0 -Rroot@test: spooftooph -i hci0 -s -w file.csvroot@test: spooftooph -i hci0 -r file.csvroot@test: spooftooph -i hci0 -t 10spooftooph -i dev [-mstu] [-nac]|[-R]|[-r file] [-w file]-a

: Specify new BD_ADDR-b : Number of Bluetooth profiles to display per page-B : Disable banner for smaller screens (like phones)-c : Specify new CLASS-h : Help-i : Specify interface-m : Specify multiple interfaces during selection-n : Specify new NAME-r : Read in CSV logfile-R : Assign random NAME, CLASS, and ADDR-s : Scan for devices in local area-t : Time interval to clone device in range-u : USB delay. Interactive delay for reinitializing interface-w : Write to CSV logfile(Useful in Virtualized environment when USB must be passed through.)